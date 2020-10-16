Ломаченко никогда не платил мне, чтобы наш бой состоялся, - Лопес

16 октября, 2020, 15:50

Американец Теофимо Лопес опроверг информацию, что украинец Василий Ломаченко отдал ему часть своего гонорара для организации боя

Об этом сообщает BoxingScene.

Лопес признался, что он не мог бы себе позволить взять чужой гонорар.

"Ломаченко никогда не давал мне денег, чтобы бой состоялся. Я не знаю, почему люди продолжают говорить это дерьмо. Я думал, что объяснил это давным-давно. Это безумие, моя гордость не позволила бы взять чужую зарплату. Я хорошо зарабатываю. Если они собираются платить мне, то по одной причине - потому что думают, что я этого достоин", - сказал Лопес.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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