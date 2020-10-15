Единственный уцелевший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Золочевский решил продолжить обучение по выбранной военной специальности
15 октября, 2020, 18:58
Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский, выживший в катастрофе Ан-26 25 сентября, решил продолжить обучение
Об этом сообщает АрмияИнформ.
Отмечается, что глава Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Александр Туринский вручил курсанту медаль "За военную службу", присвоенную тому президентом.
Сейчас Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности", - рассказал корреспонденту АрмияInform Вячеслав Золочевский.
Парень отметил, что у него впереди несколько недель реабилитации, после чего он начнет догонять учебную программу.
Курсант поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его и семью.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
- На следующий день было официально заявлено, что на месте авиакатастрофы нашли тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении медалью "За воинскую службу Украине" экипажа и курсантов самолета АН-26, разбившегося в Харьковской области.
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