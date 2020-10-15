Единственный уцелевший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Золочевский решил продолжить обучение по выбранной военной специальности

15 октября, 2020, 18:58

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский, выживший в катастрофе Ан-26 25 сентября, решил продолжить обучение

Об этом сообщает АрмияИнформ.

Отмечается, что глава Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Александр Туринский вручил курсанту медаль "За военную службу", присвоенную тому президентом.

Сейчас Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности", - рассказал корреспонденту АрмияInform Вячеслав Золочевский.

Парень отметил, что у него впереди несколько недель реабилитации, после чего он начнет догонять учебную программу.

Курсант поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его и семью.