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Espreso.tvОбществоПорошенко вылечился от COVID-19

Порошенко вылечился от COVID-19


фото: eurosolidarity.org
13 октября Петр Порошенко получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал в видеообращении.

"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", - заявил политик.

Порошенко выразил особую глубокую благодарность доктору Ольге Голубовской, которая была его врачом во время болезни.

"Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Прошу, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так , как это делал я ", - отметил он.

"Спасибо всем медикам нашей страны, которые делают и возможное, и невозможное, как профессионалы и просто отважные женщины и мужчины. Это - подвиг. Вы настоящие защитники Украины. Поздравляю вас с этим наступающим праздником. Спасибо всем поклонникам за поддержку - это были лучшие лекарства ", - добавил Петр Порошенко .

 

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