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Espreso.tvОбществоПетр Порошенко выписался из больницы, - пресс служба

Петр Порошенко выписался из больницы, - пресс служба


фото: eurosolidarity.org
Состояние здоровья Петра Порошенко улучшилось, его выписали из больницы. Об этом сообщила пресс служба. Пятый президент поблагодарил за слова поддержки, которые поступают в эти дни в его адрес

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось ", - говорится в сообщении пресс-службы лидера" Европейской Солидарности " .

 

 

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