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Espreso.tvОбществоБольного коронавирусом Петра Порошенко госпитализировали в Киеве

Больного коронавирусом Петра Порошенко госпитализировали в Киеве


фото: Укрінформ
Больного коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в одну из столичных больниц

Об этом заявила его жена Марина Порошенко, сообщает "Европейская солидарность" в facebook.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сообщила Марина Порошенко.

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