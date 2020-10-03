Больного коронавирусом Петра Порошенко госпитализировали в Киеве
3 октября, 2020, 15:55
Больного коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в одну из столичных больниц
Об этом заявила его жена Марина Порошенко, сообщает "Европейская солидарность" в facebook.
"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сообщила Марина Порошенко.
- Напомним, 29 сентября у Петра Порошенко обнаружили коронавирус .
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