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Espreso.tvОбществоМарина Порошенко заявила об ухудшении состояния Петра Порошенко, которого госпитализировали с COVID-19

Марина Порошенко заявила об ухудшении состояния Петра Порошенко, которого госпитализировали с COVID-19


фото: Facebook
Состояние Петра Порошенко ухудшилось, у него развилась пневмония

Об этом в программе "Соромно" рассказала супруга президента Марина Порошенко.

"Его состояние - хуже. У него (Петра Порошенко) - двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", - рассказала Порошенко.

Коронавирус обнаружили и у их дочери Евгении. По словам матери, девушка переносит болезнь лучше, чем отец.

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