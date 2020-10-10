Минобразования призывает местные власти перевести школы на дистанционное обучение

10 октября, 2020, 14:11

В связи с чрезвычайно высокими темпами распространения коронавируса в.и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает необходимым, чтобы в течение ближайших двух недель школьники учились дистанционно

Об этом чиновник заявил в субботу, 10 октября 2020 года, на своем официальном телеграмм-канале, передает Еспресо.TV .

"Просьба не только как руководителя министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - отметил Шкарлет.

По его словам, несмотря на "вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители" при переходе на заочное обучение, "самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей".

Учитывая же, что вопросы организации обучения решается на местах, в.и. о. министра образования и науки отметил необходимость совместных действий центральной и местной власти.

"Очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - сказал Шкарлет.

Напомним, начиная с 8 октября, в Украине ежедневно добавляется более 5 тыс. новых, лабораторной подтвержденных случаев заражения COVID-19:

Четверг, 8 октября - 5397;

Пятница, 9 октябре - 5804;

Субботу, 10 октября - 5728.

При этом медики предупреждают, что с наступлением холодов этот показатель резко возрастет.

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