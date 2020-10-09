Степанов исключил возможность жесткого карантина в Украине
9 октября, 2020, 22:54
Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине
Об этом глава Минздрава заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауну ни в коем случае не будет", - заявил Степанов.
Он отметил, что на следующем заседании правительства будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них ограничения работы определенных учреждений и массовых мероприятий.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры