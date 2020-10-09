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Espreso.tvОбществоСтепанов исключил возможность жесткого карантина в Украине

Степанов исключил возможность жесткого карантина в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине

Об этом глава Минздрава заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауну ни в коем случае не будет", - заявил Степанов.

Он отметил, что на следующем заседании правительства будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них ограничения работы определенных учреждений и массовых мероприятий.

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