Степанов исключил возможность жесткого карантина в Украине

9 октября, 2020, 22:54

Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине

Об этом глава Минздрава заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауну ни в коем случае не будет", - заявил Степанов.

Он отметил, что на следующем заседании правительства будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них ограничения работы определенных учреждений и массовых мероприятий.

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