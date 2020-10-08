КНУ имени Шевченко переходит на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19
Об этом говорится в распоряжении ректора Леонида Губерского.
"Декан факультета, директорам институтов, колледжей, лицея с 8.10.2020 гг. До 23.10.2020 г.. перевести обучение по аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения.", - говорится в документе.
Читайте также: В Киеве за сутки умерло 11 больных COVID-19 - Кличко
Согласно распоряжению, на время карантина в общежитиях усилят пропускной режим и проводить мониторинг состояния здоровья преподавателей и студентов.
Читайте также: Киев должен попасть в "оранжевую" зону карантина, - глава городской санитарно-эпидемиологической службы
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры