КНУ имени Шевченко переходит на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19

8 октября, 2020, 14:02

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко продолжит работу в дистанционном режиме с 8 по 23 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Об этом говорится в распоряжении ректора Леонида Губерского.

"Декан факультета, директорам институтов, колледжей, лицея с 8.10.2020 гг. До 23.10.2020 г.. перевести обучение по аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения.", - говорится в документе.

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Согласно распоряжению, на время карантина в общежитиях усилят пропускной режим и проводить мониторинг состояния здоровья преподавателей и студентов.