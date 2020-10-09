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Espreso.tvОбществоКарантин: в Киеве факультет университета Драгоманова будет учиться дистанционно

Карантин: в Киеве факультет университета Драгоманова будет учиться дистанционно

В Национальном педагогическом университете имени Драгоманова в Киеве произошла вспышка коронавируса, на факультете информатики учебный процесс будет в дистанционном режиме

Об этом говорится в решении руководства факультета, передает РБК-Украина.

На основании решения Ученого совета факультета информатики с 12 по 21 октября учебный процесс будет организовываться в дистанционном режиме. Занятия на факультете будут проводиться согласно действующему расписанию.

Сколько именно студентов заразились коронавирусом, неизвестно.

  • Напомним, 8 октября на карантин пошел Киевский национальный университет имени Шевченко.

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