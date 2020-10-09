Карантин: в Киеве факультет университета Драгоманова будет учиться дистанционно
9 октября, 2020, 21:45
В Национальном педагогическом университете имени Драгоманова в Киеве произошла вспышка коронавируса, на факультете информатики учебный процесс будет в дистанционном режиме
Об этом говорится в решении руководства факультета, передает РБК-Украина.
На основании решения Ученого совета факультета информатики с 12 по 21 октября учебный процесс будет организовываться в дистанционном режиме. Занятия на факультете будут проводиться согласно действующему расписанию.
Сколько именно студентов заразились коронавирусом, неизвестно.
- Напомним, 8 октября на карантин пошел Киевский национальный университет имени Шевченко.
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