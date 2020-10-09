Карантин: в Киеве факультет университета Драгоманова будет учиться дистанционно

Об этом говорится в решении руководства факультета, передает РБК-Украина.

На основании решения Ученого совета факультета информатики с 12 по 21 октября учебный процесс будет организовываться в дистанционном режиме. Занятия на факультете будут проводиться согласно действующему расписанию.

Сколько именно студентов заразились коронавирусом, неизвестно.

Напомним, 8 октября на карантин пошел Киевский национальный университет имени Шевченко.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо