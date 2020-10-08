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Espreso.tvСпортВратари сборной Украины Лунин и Панькив выздоровели от коронавируса

Вратари сборной Украины Лунин и Панькив выздоровели от коронавируса


фото: FootBoom
Вратари сборной Украины по футболу Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали отрицательные тесты на COVID-19

Об этом сообщил пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Он отметил, что все повторные тесты игроков сборной Украины на коронавирус оказались отрицательными. Тесты команда сдавала утром, а результаты появились вечером.

Это означает, что результаты тестов Андрея Лунина и Юрия Панькова тоже отрицательные, поэтому они могли сыграть с Францией.

Лунин и Панькив сдали положительные тесты на коронавирус 6 октября.

Пока неизвестно, сыграют голкиперы против в Германии 10 октября та Испании 13 октября во Лиге наций.

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