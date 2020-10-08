Вратари сборной Украины Лунин и Панькив выздоровели от коронавируса
Об этом сообщил пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков, сообщает Украинская ассоциация футбола.
Он отметил, что все повторные тесты игроков сборной Украины на коронавирус оказались отрицательными. Тесты команда сдавала утром, а результаты появились вечером.
Это означает, что результаты тестов Андрея Лунина и Юрия Панькова тоже отрицательные, поэтому они могли сыграть с Францией.
Лунин и Панькив сдали положительные тесты на коронавирус 6 октября.
Пока неизвестно, сыграют голкиперы против в Германии 10 октября та Испании 13 октября во Лиге наций.
- Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции в товарищеском матче стали кадровые проблемы , которые возникли из-за вспышки в команде коронавируса
- 6 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.
- В итоге, ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.
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