Шевченко назвал причину позорного поражения сборной Украины от Франции

8 октября, 2020, 08:18

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции в товарищеском матче стали кадровые проблемы, возникшие из-за вспышки в команде коронавируса

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Шевченко, сборная Украины проиграла Франции со счетом 1: 7 из-за сложной кадровой ситуации, сложившейся из-за вспышки в команде коронавируса.

"У нас сейчас очень много проблемных позиций, и мы не понимаем, кого сможем довикликаты на ближайшие поединки. Сейчас ситуация очень тяжелая, но нужно как-то с нее выходить. Мы вызвали футболистов молодежной смотрящим. Нас ждут два ответственные матчи, с Германией и Испанией . Игроки "Шахтера" еще завтра будут проходить тесты, после этого станет понятно, кого мы сможем вызвать из этой команды ", - сказал Шевченко.

Он добавил, что те, кто вышел на поле против Франции, пытались играть.

"Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими - в частности, начало второго тайма. Франция - чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней", - отметил Шевченко .

Также он напомнил, что впереди сборную Украины ждут два матча Лиги наций против Германии и Испании.

"Сегодня, определяя состав, я исходил из того, что у нас впереди два официальных матча. Нам надо планировать, кого мы будем ставить на поединки с Германией и Испанией, а мы пока даже не знаем, кого сможем использовать. Пока мы работаем с тем коллективом, который есть в наличии - 18 полевых игроков и один вратарь. Те, кого мы будем довызывать, делать тесты ", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.

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