Сборная Украины получила наибольшее поражение в своей истории

8 октября, 2020, 00:01

В товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 9-й минуте Эдуардо Камавинга открыл счет в матче ударом через себя. После этого Оливье Жиру оформил дубль и вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной Франции (42 гола). На 39-й минуте Виталий Миколенко забил в свои ворота - это был последний гол в первом тайме.

Сборная Украины удачно начала второй тайм и даже сократила отставание, роскошный гол из-за пределов штрафной забил Виталий Цыганков. Однако дальше украинцам не удалось сдержать атаки соперника. По одному голу забили Корентин Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

7:1 - это найрозгромниша поражение в истории нашей национальной команды. Ранее сборная Украины четыре раза проигрывала со счетом 4:0.

Товарищеский матч

7 октября

Франция - Украина 7:1

Голы: Камавинга, 9, Жиру, 24, 34, Миколенко, 39 (авт.), 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 89 - Цыганков, 53

Украина: Бущан, Конопля, Забарний, Миколенко (Чеберко, 46), Михайличенко (Соболь, 46), Макаренко (Шепелев, 62), Малиновский (Цыганков, 46), Харатин, Шапаренко, Зубков (Безус, 71), Ярмоленко (Яремчук 62).

Напомним, 4 октября Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19 .

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.

В итоге, ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.

7 октября болен коронавирус голкипер сборной Украины Андрей Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции.

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