Спасатели ликвидировали последний очаг пожаров на Луганщине, - ГСЧС

8 октября, 2020, 09:39

В Луганской области по состоянию на 9 утра потушили последний очаг пожара

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Последний очаг вблизи села Смоляниново площадью почти 4,5 тысячи га было ликвидировано около 8:50 утра.

"Все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ГСЧС в течение 8-9 октября остаются для дежурства", - сообщили спасатели.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).