Спасатели ликвидировали последний очаг пожаров на Луганщине, - ГСЧС
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Последний очаг вблизи села Смоляниново площадью почти 4,5 тысячи га было ликвидировано около 8:50 утра.
"Все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ГСЧС в течение 8-9 октября остаются для дежурства", - сообщили спасатели.
Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.
Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).
- Напомним, по состоянию на утро 5 октября, в Луганской ликвидировали 6 очагов огня.
- 5 октября в Станично-Луганском районе началась новая пожар между н.п. Артема и Нижнетеплое . Чиновники назвали пожар "очередным поджогом" и заявили о детонации неразорвавшихся боеприпасов.
- По состоянию на 6 октября из десяти основных очагов пожаров ликвидировано восемь, еще два локализовали.
- В Луганской области, по состоянию на 7 октября, с 10 основных очагов пожаров - 9 ячеек ликвидировано, 1 очаг локализован.
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