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Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: спасатели ликвидировали 9 из 10 основных очагов возгорания

Пожары в Луганской области: спасатели ликвидировали 9 из 10 основных очагов возгорания


фото: ДСНС
В Луганской области, по состоянию на 8:00, из 10 основных очагов пожаров 9 ликвидировано, 1 очаг локализован

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По предварительным оценкам ориентировочная общая площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек. Кроме того, пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Эвакуированы 150 человек.

Для тушения привлечено 1 тыс. 154 человека и 294 единицы техники, из них от ГСЧС 387 человек личного состава и 102 единицы техники.

  • Напомним, по состоянию на утро 5 октября в Луганской области ликвидировали 6 очагов возгорания.
  • 5 октября в Станично-Луганском районе начался новый пожар между н.п. Артема и Нижнетеплое . Чиновники назвали пожар "очередным поджогом" и заявили о детонации неразорвавшихся боеприпасов.
  • По состоянию на 6 октября из десяти основных очагов пожаров ликвидированы восемь, еще два локализовали.

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