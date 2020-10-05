"Очередной поджог": Станично-Луганская администрация заявила о новом пожаре с детонацией неразорвавшихся боеприпасов
5 октября, 2020, 13:37
5 октября в Станично-Луганском районе начался новый пожар между н.п. Артема и Нижнетеплое. Чиновники назвали пожар "очередным поджогом" и заявили о детонации неразорвавшихся боеприпасов
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook.
"СРОЧНО! "Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града", - говорится в сообщении.
"Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема", - отметили в Станично-Луганском РГА.
По словам чиновников, верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не разорванные боеприпасы.
- Напомним, по состоянию на утро 5 октября, в Луганской области ликвидировали 6 из 8 ячеек огня
- По состоянию на 1 октября, от пожаров, которые начались в конце сентября, на Луганщине погибли 11 человек, еще 17 госпитализированы с ожогами и отравлениями угарным газом.
- 3 октября спасатели обнаружили тела еще трех погибших от пожара.
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