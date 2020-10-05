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Espreso.tvОбщество"Очередной поджог": Станично-Луганская администрация заявила о новом пожаре с детонацией неразорвавшихся боеприпасов

"Очередной поджог": Станично-Луганская администрация заявила о новом пожаре с детонацией неразорвавшихся боеприпасов


фото: dsns.gov.ua
5 октября в Станично-Луганском районе начался новый пожар между н.п. Артема и Нижнетеплое. Чиновники назвали пожар "очередным поджогом" и заявили о детонации неразорвавшихся боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook.

"СРОЧНО! "Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града", - говорится в сообщении.

"Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема", - отметили в Станично-Луганском РГА.

По словам чиновников, верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не разорванные боеприпасы.

  • Напомним, по состоянию на утро 5 октября, в Луганской области ликвидировали 6 из 8 ячеек огня
  • По состоянию на 1 октября, от пожаров, которые начались в конце сентября, на Луганщине погибли 11 человек, еще 17 госпитализированы с ожогами и отравлениями угарным газом.
  • 3 октября спасатели обнаружили тела еще трех погибших от пожара.

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