"Очередной поджог": Станично-Луганская администрация заявила о новом пожаре с детонацией неразорвавшихся боеприпасов

5 октября, 2020, 13:37

5 октября в Станично-Луганском районе начался новый пожар между н.п. Артема и Нижнетеплое. Чиновники назвали пожар "очередным поджогом" и заявили о детонации неразорвавшихся боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации в Facebook.

"СРОЧНО! "Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града", - говорится в сообщении.

"Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема", - отметили в Станично-Луганском РГА.

По словам чиновников, верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не разорванные боеприпасы.

Напомним, по состоянию на утро 5 октября, в Луганской области ликвидировали 6 из 8 ячеек огня

По состоянию на 1 октября, от пожаров, которые начались в конце сентября, на Луганщине погибли 11 человек, еще 17 госпитализированы с ожогами и отравлениями угарным газом.

3 октября спасатели обнаружили тела еще трех погибших от пожара.

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