Пожары в Луганской области: ГСЧС ликвидировала шесть очагов возгорания
5 октября, 2020, 10:05
На Луганщине по состоянию на утро 5 октября 6 из 8 очагов ликвидировано
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"С 8 основных очагов пожаров, 6 ячеек - ликвидированы, 1 - локализован", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.
В ГСЧС напоминают, что во время ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.
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