Пожары в Луганской области: ликвидировано 8 из 10 очагов возгорания
6 октября, 2020, 09:31
В Луганской области по состоянию на 6 октября из десяти основных очагов пожаров ликвидировано восемь, еще два локализовали
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов в зону поражения попало 32 населенных пункта.
"Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было ", - уточнили в ведомстве.
- Напомним, по состоянию на утро 5 октября, в Луганской ликвидировали 6 очагов огня.
- 5 октября в Станично-Луганском районе началась новая пожар между н.п. Артема и Нижнетеплое . Чиновники назвали пожар "очередным поджогом" и заявили о детонации неразорвавшихся боеприпасов.
- В Луганской области из 10 основных очагов ликвидировано семь .
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