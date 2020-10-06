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Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: ликвидировано 8 из 10 очагов возгорания

Пожары в Луганской области: ликвидировано 8 из 10 очагов возгорания


фото: ДСНС
В Луганской области по состоянию на 6 октября из десяти основных очагов пожаров ликвидировано восемь, еще два локализовали

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов в зону поражения попало 32 населенных пункта.

"Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было ", - уточнили в ведомстве.

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