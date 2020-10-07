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Espreso.tvСпортШовковский прокомментировал попадание в состав сборной Украины на игру с Францией

Шовковский прокомментировал попадание в состав сборной Украины на игру с Францией


фото: facebook
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский выразил надежду, что ему не придется выходить на поле в товарищеской игре с Францией

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам 45-летнего Александра Шовковского, которого включили в заявку на матч из-за вспышки коронавируса в команде, он надеется, что против Франции играет Георгий Бущан.

Тренер и по совместительству вратарь сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал свое попадание в заявку на матч с Францией.

"Прежде всего хочу сказать, что это выглядит, наверное, немного сенсационно. Но ситуация могла бы быть смешной, если бы не была на самом деле такой досадной для нашей команды. Три вратаря сдали положительные тесты на коронавирус. Поэтому было принято решение включить меня в заявку на матч с Францией. Я свою физическую форму поддерживаю всегда, но уверен, что Георгий Бущан свиней не подложит, и выходить на поле мне не придется ", - сказал Шовковский.

Он добавил, что не надевал вратарских перчаток с 2017 года.

"Андрей Пятов все-таки с нами, пусть и не физически. У меня его вратарские перчатки. Именно их я надел вчера на тренировке. Свою карьеру я завершил в конце 2016 года. После этого в 2017-м сыграл на турнире легенд в Казахстане. Это был последний раз, когда я надевал свои перчатки. В январе 2018 года прооперировал пальцы на правой руке - у меня были разорваны сухожилия. После этого, в принципе, перчатки не надевал ", - сказал Шовковский, который сыграл за сборную Украины 92 матча .

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