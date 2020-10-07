Франция - Украина: определились стартовые составы команд

7 октября, 2020, 20:52

Сегодня, 7 октября, в товарищеском матче сборная Украины сыграет против Франции

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В сегодняшнем матче сборной Украины не помогут футболисты донецкого "Шахтера", которые находятся на самоизоляции из-за вспышки COVID-19. Из-за травм в Париже не сыграют Владислав Супряга, Виталий Буяльский и Александр Зинченко.

Также коронавирус был обнаружен у голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина и вратаря "Александрии" Юрия Панькова. В поединке с французами Андрей Шевченко может рассчитывать лишь на голкипера "Динамо" Георгия Бущана.

Товарищеский матч

7 октября

Франция - Украина

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Миколенко, Михайличенко, Макаренко, Малиновский, Харатин, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко.

Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Чеберко, Цыганков, Шепелев, Безус, Караваев, Яремчук.

Франция: Манданда, Павар, Упамекано, Лангле, Динь, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Жиру, Марсьяль.

Запасные: Льорис, Меньян, Варан, Эрнандес, Кимпембе, Канте, Коман, Погба, Бен Еддер, Гризманн, Мбаппе.

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

Напомним, 4 октября Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19 .

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.

В итоге, ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.

7 октября больной коронавирусом голкипер сборной Украины Андрей Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции.

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