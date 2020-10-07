Франция - Украина: определились стартовые составы команд
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В сегодняшнем матче сборной Украины не помогут футболисты донецкого "Шахтера", которые находятся на самоизоляции из-за вспышки COVID-19. Из-за травм в Париже не сыграют Владислав Супряга, Виталий Буяльский и Александр Зинченко.
Также коронавирус был обнаружен у голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина и вратаря "Александрии" Юрия Панькова. В поединке с французами Андрей Шевченко может рассчитывать лишь на голкипера "Динамо" Георгия Бущана.
Товарищеский матч
7 октября
Франция - Украина
Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Миколенко, Михайличенко, Макаренко, Малиновский, Харатин, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко.
Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Чеберко, Цыганков, Шепелев, Безус, Караваев, Яремчук.
Франция: Манданда, Павар, Упамекано, Лангле, Динь, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Жиру, Марсьяль.
Запасные: Льорис, Меньян, Варан, Эрнандес, Кимпембе, Канте, Коман, Погба, Бен Еддер, Гризманн, Мбаппе.
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- Напомним, 4 октября Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19 .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.
- В итоге, ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.
- 7 октября больной коронавирусом голкипер сборной Украины Андрей Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции.
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