Франция - Украина: где смотреть матч команды Шевченко с чемпионами мира

7 октября, 2020, 07:07

Сегодня, 7 октября, в товарищеском матче сборная Украины сыграет против Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За свою историю национальные команды встречались 9 раз. Украина смогла победить французов лишь 1 раз, трижды сборные играли вничью, остальные матчи завершились для украинцев поражением.

В сегодняшнем матче сборной Украины не помогут футболисты донецкого "Шахтера", которые находятся на самоизоляции из-за вспышки COVID-19. Из-за травм в Париже не сыграют Владислав Супряга, Виталий Буяльский и Александр Зинченко.

Также коронавирус был обнаружен у голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина и вратаря "Александрии" Юрия Панькова. В поединке с французами Андрей Шевченко может рассчитывать лишь на голкипера "Динамо" Георгия Бущана.

Товарищеский матч

7 октября

Франция - Украина

Париж, стадион "Стад де Франс"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Украина"