Франция - Украина: где смотреть матч команды Шевченко с чемпионами мира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За свою историю национальные команды встречались 9 раз. Украина смогла победить французов лишь 1 раз, трижды сборные играли вничью, остальные матчи завершились для украинцев поражением.
В сегодняшнем матче сборной Украины не помогут футболисты донецкого "Шахтера", которые находятся на самоизоляции из-за вспышки COVID-19. Из-за травм в Париже не сыграют Владислав Супряга, Виталий Буяльский и Александр Зинченко.
Также коронавирус был обнаружен у голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина и вратаря "Александрии" Юрия Панькова. В поединке с французами Андрей Шевченко может рассчитывать лишь на голкипера "Динамо" Георгия Бущана.
Товарищеский матч
7 октября
Франция - Украина
Париж, стадион "Стад де Франс"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- 30 сентября стало известно, что Александр Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.
- 4 октября сообщалось, что Евгений Коноплянка из-за травмы не поможет сборной Украины.
- 5 октября сборная Украины вылетела в Париж для подготовки к товарищескому матчу против Франции.
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