Лидер сборной Украины пропустит матчи с Германией, Испанией и Францией
30 сентября, 2020, 14:16
Футболист сборной Украины Александр Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией
Об этом сообщает "Футбол 1".
Зинченко прошел детальное медицинское обследование с использованием МРТ в "Манчестер Сити". По его итогам стало известно, что из-за травмы приводящей мышцы полузащитник пропустит три недели.
Это значит, что Александр Зинченко не поможет сборной Украины в ближайших трех матчах. 7 октября наша национальная команда встретится в товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.
- 29 сентября стало известно, что "Манчестер Сити" решил продать Александра Зинченко в нынешнее трансферное окно.
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