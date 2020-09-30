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Espreso.tvСпортЛидер сборной Украины пропустит матчи с Германией, Испанией и Францией

Лидер сборной Украины пропустит матчи с Германией, Испанией и Францией


фото: Getty Images
Футболист сборной Украины Александр Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией

Об этом сообщает "Футбол 1".

Зинченко прошел детальное медицинское обследование с использованием МРТ в "Манчестер Сити". По его итогам стало известно, что из-за травмы приводящей мышцы полузащитник пропустит три недели.

Это значит, что Александр Зинченко не поможет сборной Украины в ближайших трех матчах. 7 октября наша национальная команда встретится в товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.

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