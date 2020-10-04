Коноплянка не сыграет за Украину против Германии, Испании и Франции

4 октября, 2020, 17:55

Евгений Коноплянка из-за травмы не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций против Германии и Испании и товарищеской встрече с Францией

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1" .

Евгений Коноплянка получил разрыв передней мышцы бедра и пропустит около двух месяцев. Полузащитник "Шахтера" травмировался в матче 2-го тура чемпионат Украины против "Руха".

Таким образом, Коноплянка не поможет сборной Украины в ближайших трех матчах. 7 октября наша национальная команда встретится в товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.

30 сентября стало известно, что Александр Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.

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