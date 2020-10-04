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Espreso.tvСпортКоноплянка не сыграет за Украину против Германии, Испании и Франции

Коноплянка не сыграет за Украину против Германии, Испании и Франции


фото: Getty Images
Евгений Коноплянка из-за травмы не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций против Германии и Испании и товарищеской встрече с Францией

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1" .

Евгений Коноплянка получил разрыв передней мышцы бедра и пропустит около двух месяцев. Полузащитник "Шахтера" травмировался в матче 2-го тура чемпионат Украины против "Руха".

Таким образом, Коноплянка не поможет сборной Украины в ближайших трех матчах. 7 октября наша национальная команда встретится в товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.

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