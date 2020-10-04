Коноплянка не сыграет за Украину против Германии, Испании и Франции
4 октября, 2020, 17:55
Евгений Коноплянка из-за травмы не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций против Германии и Испании и товарищеской встрече с Францией
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1" .
Евгений Коноплянка получил разрыв передней мышцы бедра и пропустит около двух месяцев. Полузащитник "Шахтера" травмировался в матче 2-го тура чемпионат Украины против "Руха".
Таким образом, Коноплянка не поможет сборной Украины в ближайших трех матчах. 7 октября наша национальная команда встретится в товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.
- 30 сентября стало известно, что Александр Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры