Определился состав сборной Украины на матч с Францией

5 октября, 2020, 12:20

Сборная Украины вылетела в Париж для подготовки к товарищескому матчу против Франции

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Из-за вспышки коронавируса в "Шахтере" Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на игроков донецкого клуба, ведь вся команда находится на самоизоляции.

"Октябрьский сбор национальная команда Украины начинает в условиях, которые можно назвать беспрецедентными. И если значительное число травмированных сборная за свою историю уже переживала, то в сочетании с игроками, которые пропускают все собрание или его часть из-за пандемии коронавируса, общее количество вызванных исполнителей, не смогут прибыть сегодня в лагерь сине-желтых, составило аж 12 человек ", - говорится в заявлении УАФ.

Чартерным рейсом из Киева в Париж отправились 10 игроков, которые выступают в чемпионате Украины. Во Франции к ним присоединятся еще 11 легионеров из инщих чемпионатов.

Состав сборной Украины на матч во Франции:

Вратари: Андрей Лунин ( "Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо"), Юрий Панькив ( "Александрия").

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья мешкотно (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ( "Гент ", Бельгия), Ефим Конопля ( "Десна").

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ( "Кортрейк", Бельгия ), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия).

Нападающий: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия).

30 сентября стало известно, что Александр Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.

4 октября сообщалось, что Евгений Коноплянка из-за травмы не поможет сборной Украины .

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