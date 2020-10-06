Протесты в Кыргызстане: мэр Бишкека подал в отставку
6 октября, 2020, 13:59
На фоне протестов относительно парламентских выборов в Кыргызстане мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию
Об этом его пресс-секретарь Гуля Алмамбетова написала на своей странице в Facebook .
"Официально. Мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Благодарю за службу, Азиз Эмильбекович", - написала она.
Официально. Мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Спасибо за службу, Азиз ЭмильбековичОпубликовано Gulya Almambetova Вторник, 6 октября 2020 г.
- В понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста . Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Также, 6 октября В Белом доме Кыргызстана вспыхнул пожар . Возгорание произошло на третьем этаже.
- Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Координационный совет оппозиции Киргизии планирует предложить президенту Сооронбай Жээнбеков добровольно уйти в отставку .
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