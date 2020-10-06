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Espreso.tvМирПротесты в Кыргызстане: мэр Бишкека подал в отставку

Протесты в Кыргызстане: мэр Бишкека подал в отставку


фото: reuters
На фоне протестов относительно парламентских выборов в Кыргызстане мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию

Об этом его пресс-секретарь Гуля Алмамбетова написала на своей странице в Facebook .

"Официально. Мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Благодарю за службу, Азиз Эмильбекович", - написала она.

Официально. Мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Спасибо за службу, Азиз Эмильбекович

Опубликовано Gulya Almambetova Вторник, 6 октября 2020 г.
  • В понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста . Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
  • Также, 6 октября В Белом доме Кыргызстана вспыхнул пожар . Возгорание произошло на третьем этаже.
  • Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
  • Координационный совет оппозиции Киргизии планирует предложить президенту Сооронбай Жээнбеков добровольно уйти в отставку .

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