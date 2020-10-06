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Espreso.tvОбществоПротесты в Кыргызстане: есть погибший, в здании Белого дома пожар, протестующие освободили из СИЗО экс-президента

Протесты в Кыргызстане: есть погибший, в здании Белого дома пожар, протестующие освободили из СИЗО экс-президента


фото: RFE/RL
В Бишкеке продолжаются протесты после парламентских выборов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на СМИ Киргизии.

Митингующие в Бишкеке освободили експрезидента Алмазбека Атамбаева из СИЗО.

"Алмазбека Атамбаева в 4:30 6 октября выпустили из здания Госкомитета национальной безопасности. Он выходит к митингующим", - говорится в сообщении.

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Министерство здравоохранения Киргизии сообщает о первом погибшем в результате протестов.

"Из них 439 пострадавших после оказания первой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Митингующие захватили Белый дом, где находятся парламент и резиденция президента, правительство и мэрию Бишкека.

В Белом доме вспыхнула пожар.

Возгорание произошло на третьем этаже. Отмечается, что у здания работают две машины пожарной службы.

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