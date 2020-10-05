Шевченко довызвал в сборную Украины еще одного футболиста

5 октября, 2020, 17:52

Полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус присоединится к составу сборной Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Из-за вспышки коронавируса в "Шахтере" Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на игроков донецкого клуба, ведь вся команда находится на самоизоляции. Также из-за травм национальной команде не помогут игроки "Динамо" Владислав Супряга и Виталий Буяльский.

"В связи со сложной ситуацией, возникшей в лагере национальной сборной, главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко перевел из резервного списка в основной игрока бельгийского "Гента" Романа Безуса", - говорится в заявлении УАФ.

7 октября наша национальная команда встретится на товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.