Шевченко довызвал в сборную Украины еще одного футболиста
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Из-за вспышки коронавируса в "Шахтере" Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на игроков донецкого клуба, ведь вся команда находится на самоизоляции. Также из-за травм национальной команде не помогут игроки "Динамо" Владислав Супряга и Виталий Буяльский.
"В связи со сложной ситуацией, возникшей в лагере национальной сборной, главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко перевел из резервного списка в основной игрока бельгийского "Гента" Романа Безуса", - говорится в заявлении УАФ.
7 октября наша национальная команда встретится на товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.
- 30 сентября стало известно, что Александр Зинченко из-за травмы не сыграет против Германии и Испании в Лиге наций и в товарищеской встрече с Францией.
- 4 октября сообщалось, что Евгений Коноплянка из-за травмы не поможет сборной Украины .
- 5 октября сборная Украины вылетела в Париж для подготовки к товарищескому матчу против Франции.
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