 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортШевченко довызвал в сборную Украины еще одного футболиста

Шевченко довызвал в сборную Украины еще одного футболиста


фото: uaf.ua
Полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус присоединится к составу сборной Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Из-за вспышки коронавируса в "Шахтере" Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на игроков донецкого клуба, ведь вся команда находится на самоизоляции. Также из-за травм национальной команде не помогут игроки "Динамо" Владислав Супряга и Виталий Буяльский.

"В связи со сложной ситуацией, возникшей в лагере национальной сборной, главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко перевел из резервного списка в основной игрока бельгийского "Гента" Романа Безуса", - говорится в заявлении УАФ.

7 октября наша национальная команда встретится на товарищеской игре с Францией, 10 октября сыграет в Лиге наций с Германией, а 13 октября - с Испанией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

5 октября, 2020 понедельник

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать