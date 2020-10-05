Больной COVID-19 Трамп покинул больницу, чтобы увидеться со сторонниками
5 октября, 2020, 09:21
Президент США Дональд Трамп, который находится на лечении в военном медицинском центре с коронавирусом, появился перед своими сторонниками в салоне авто
Президент проехал по перекрытой улице. Трамп помахал собравшимся рукой из окна, но из машины не вышел. На нем была маска, как и на других пассажирах в авто.
- Напомним, 3 октября врач Дональда Трампа заявил, что больной коронавирусом президент США чувствует себя хорошо .
- В то же время, источники в Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут решающими для больного COVID-19 президента США Дональда Трампа.
- Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил в twitter, что чувствует себя хорошо .
- Трампа могут выписать из больницы 5 октября .
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