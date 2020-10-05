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Espreso.tvОбществоБольной COVID-19 Трамп покинул больницу, чтобы увидеться со сторонниками

Больной COVID-19 Трамп покинул больницу, чтобы увидеться со сторонниками

Президент США Дональд Трамп, который находится на лечении в военном медицинском центре с коронавирусом, появился перед своими сторонниками в салоне авто

Об этом пишет The Hill .

Президент проехал по перекрытой улице. Трамп помахал собравшимся рукой из окна, но из машины не вышел. На нем была маска, как и на других пассажирах в авто.

 

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