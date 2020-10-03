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Espreso.tvМирБольной коронавирусом Трамп написал о своем самочувствии в twitter

Больной коронавирусом Трамп написал о своем самочувствии в twitter


фото: Getty Images
Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил в twitter, что чувствует себя хорошо

Об этом Трамп написал сообщил в twitter.

Соответствующий твит появился после первого дня лечения президента США от коронавируса.

"Врачи, медперсонал и все в большом Медицинском центре имени Уолтера Рида и других таких же замечательных учреждениях, которые присоединились к ним, невероятны! За последние шесть месяцев в борьбе с этой чумой был достигнут колоссальный прогресс. С их помощью я чувствую себя хорошо! ", - написал Трамп.

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