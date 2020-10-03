Больной коронавирусом Трамп написал о своем самочувствии в twitter
Об этом Трамп написал сообщил в twitter.
Соответствующий твит появился после первого дня лечения президента США от коронавируса.
"Врачи, медперсонал и все в большом Медицинском центре имени Уолтера Рида и других таких же замечательных учреждениях, которые присоединились к ним, невероятны! За последние шесть месяцев в борьбе с этой чумой был достигнут колоссальный прогресс. С их помощью я чувствую себя хорошо! ", - написал Трамп.
Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING !!! Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020
- Напомним, 3 октября врач Дональда Трампа заявил, что болен коронавирус президент США чувствует себя хорошо .
- В то же время, источники в Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут решающими для больного COVID-19 президента США Дональда Трампа.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры