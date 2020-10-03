Врачи рассказали, как чувствует себя больной COVID-19 Трамп

3 октября, 2020, 19:55

Врач Дональда Трампа заявил, что больной коронавирусом президент США чувствует себя хорошо

Об этом сообщает "Голос Америки" .

По словам президентского врача Шона Конли, Дональд Трамп чувствует себя хорошо.

"Этим утром президент чувствует себя очень хорошо", - сказал Конли.

По рекомендации Конли, в пятницу президента Трампа перевезли из Белого дома в военный медицинский центр Вашингтона, где он, как ожидается, будет находиться по крайней мере несколько дней.

Конли отказался назвать дату, когда президента могут выписать из больницы, заявив, что, несмотря на улучшение его состояния, врачей беспокоят риски второй стадии болезни, которая обычно начинается на 7-10 день.

"Прошло всего через 72 часа после установления диагноза, а первую неделю COVID, особенно с седьмого по десятый дни являются критическими для определения вероятного течения болезни, - заявил врач. - Сейчас я и команда очень довольны тем прогрессом, которого достиг президент. В четверг в него был умеренный кашель, заложенность носа, утомляемость, которые сейчас уходят и состояние улучшается ".

Отвечая на вопрос журналистов, врачи заявили, что президент утром не имеет осложнений в дыхании, или передвижении и не находится на кислородном аппарате.

Врач Брайан Гарибальди также напомнил, что в ходе лечения Трамп получил смесь антител и теперь команда врачей в тесном сотрудничестве с компанией-производителем отслеживает результаты.

"Вчера вечером он получил первую дозу ремдесивира и мы планируем продолжить 5-дневный курс лечения ремдесивиром", - добавил он.

3 сентября сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавируса и сейчас находится на лечении в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида и принимает препарат ремдесивир.

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