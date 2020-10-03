Следующие 48 часов будут критически важными для больного коронавирусом Трампа - CNN
3 октября, 2020, 20:49
Следующие 48 часов станут решающими для больного COVID-19 президента США Дональда Трампа
Об этом сообщает CNN .
Несмотря на то, что врач президента США Шон Конли на пресс-конференции заявил, что больной коронавирусом американский лидер находится в хорошем состоянии, знакомый с состоянием здоровья Дональда Трампа источник заявил, что на самом деле ситуация противоположная.
По словам неназванного собеседника, последние сутки жизненно важные показатели Трампа были очень тревожными, а следующие 48 часов будут критическими с точки зрения его ухода.
"Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению", - подчеркнул источник.
- Напомним, 3 октября врач Дональда Трампа заявил, что больной коронавирусом президент США чувствует себя хорошо .
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