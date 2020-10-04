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Espreso.tvМирТрампа уже завтра могут выписать из больницы

Трампа уже завтра могут выписать из больницы


фото: Reuters
Президента США Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом, могут выписать из больницы 5 октября

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Один из врачей Трампа Брайан Гарибальди отметил, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.

"Мы надеемся, что сможем планировать его возвращения в Белый дом в понедельник", - сказал Гарибальди.

Личный врач президента США Шон Конли заявил, что Дональд Трамп идет на поправку.

"Со времени нашей предыдущей беседы, состояние здоровья президента Трампа продолжает улучшаться", - сказал Конли.

Он отметил, что как и при любом заболевании, состояние президента иногда улучшается, а иногда - ухудшается. В частности, у Трампа одно время наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В результате врачи начали давать ему стероид - дексаметазон.

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