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Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 5-го тура

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 5-го тура


фото: facebook.com/fcdynamoua
По итогам 5-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" и "Ворскла" продолжают делить лидерство в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 5-м туре "Ворскла" сыграла вничью 2:2 с "Днипром-1", а "Динамо" не смогло переиграть "Зарю" - 1:1. Обе команды имеют по 11 очков и возглавляют турнирную таблицу.

Третьим с 10 пунктами идет "Колос", который переиграл "Мариуполь" 1:0. По 9 баллов имеют "Шахтер", "Десна" и "Олимпик".

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