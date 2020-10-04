УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 5-го тура
4 октября, 2020, 22:58
По итогам 5-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" и "Ворскла" продолжают делить лидерство в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 5-м туре "Ворскла" сыграла вничью 2:2 с "Днипром-1", а "Динамо" не смогло переиграть "Зарю" - 1:1. Обе команды имеют по 11 очков и возглавляют турнирную таблицу.
Третьим с 10 пунктами идет "Колос", который переиграл "Мариуполь" 1:0. По 9 баллов имеют "Шахтер", "Десна" и "Олимпик".
- 3 октября "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место.
- 4 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей" .
- Кроме этого, в воскресенье "Шахтер" в гостях не смог переиграть "Десну" .
- 4 октября стало известно, что футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19, вся команда пошла на самоизоляцию.
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