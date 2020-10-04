"Динамо" не смогло обыграть "Зарю" в чемпионате Украины

4 октября, 2020, 18:55

В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киеве на НСК "Олимпийский" команда Мирчи Луческу пропустила первой. На 65-й минуте "Зарю" вывел вперед Владислав Кочергин.

"Динамо" отыгралось на 75-й минуте усилиями Беньямина Вербича.

"Динамо" сыграло с "Зарей" вничью 1:1, набрало 11 очков и вернулось на первое место. Киевляне по дополнительным показателям опередили "Ворсклу", у которой также 11 пунктов.

"Заря" с 5 баллами идет девятой.

Чемпионат Украины

5-й тур

4 октября

"Динамо" - "Заря" 1:1

Голы: Вербичи, 75 - Кочергин, 65

В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место.

4 октября "Олимпик" победил "Александрию" и опередил "Шахтер" в турнирной таблице

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