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Espreso.tvСпорт"Динамо" не смогло обыграть "Зарю" в чемпионате Украины

"Динамо" не смогло обыграть "Зарю" в чемпионате Украины


фото: twitter.com/DynamoKyiv
В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киеве на НСК "Олимпийский" команда Мирчи Луческу пропустила первой. На 65-й минуте "Зарю" вывел вперед Владислав Кочергин.

"Динамо" отыгралось на 75-й минуте усилиями Беньямина Вербича.

"Динамо" сыграло с "Зарей" вничью 1:1, набрало 11 очков и вернулось на первое место. Киевляне по дополнительным показателям опередили "Ворсклу", у которой также 11 пунктов.

"Заря" с 5 баллами идет девятой.

Чемпионат Украины

5-й тур

4 октября

"Динамо" - "Заря" 1:1

Голы: Вербичи, 75 - Кочергин, 65

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