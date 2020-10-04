"Десна" отобрала очки у "Шахтера" в УПЛ
4 октября, 2020, 19:24
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В матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сыграл в гостях вничью с "Десной"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Чернигове "Шахтер" вышел вперед уже на 4-й минуте, когда забил Виктор Коваленко. Однако на перерыв ведя в счете пошла "Десна".
На 17-й минуте восстановил равновесие Андрей Мостовой, а вскоре черниговцев вывел вперед Андрей Тотовицкий.
"Шахтер" на 79-й минуте спас от поражения Дентиньо.
"Шахтер" сыграл с «Десной» вничью 2:2, набрал 9 очков и идет в турнирной таблице третьим. Команда Луиша Каштру по дополнительным показателям опережает "Десну" и "Олимпик", которые также имеют по 9 пунктов.
Чемпионат Украины
5-й тур
4 октября
"Десна" - "Шахтер" 2:2
Голы: Мостовой, 17 Тотовицкий, 26 - Коваленко, 4, Дентиньо, 79
- 3 октября "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место.
- 4 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей" .
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