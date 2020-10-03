"Ворскла" сыграла вничью с "Днепром-1" и захватила лидерство в УПЛ

3 октября, 2020, 16:16

В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днепр-1" повел в счете на 14-й минуте, когда забил Александр Назаренко. "Ворскла" восстановила равновесие на 42-й минуте усилиями Владислава Кулача.

Команду Юрия Максимова на 66-й минуте вывел вперед Ибрагим Кане.

"Днепр-1" остался в меньшинстве после удаления на 75-й минуте Андрея Цурикова. Однако вскоре уже "Ворскла" оказалась в численном меньшинстве. После извлечения Александра Скляра и Ибрагима Кане.

"Ворскла" не удержала победу и пропустила в компенсированное арбитром время от Сергея Булеца.

"Ворскла" сыграла с "Днепром-1" вничью 2: 2, набрала 11 очков и вернулась на первое место. "Днепр-1" имеет 2 пункта и идет 12-м.

Чемпионат Украины

5-й тур

3 октября

"Днепр-1" - "Ворскла" 2: 2

Голы: Назаренко, 14 Булеца, 90 + 5 - Кулач, 42, Кане, 66

1 октября главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов принял предложение руководства клуба продолжить сотрудничество с полтавским клубом .

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