"Ворскла" сыграла вничью с "Днепром-1" и захватила лидерство в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Днепр-1" повел в счете на 14-й минуте, когда забил Александр Назаренко. "Ворскла" восстановила равновесие на 42-й минуте усилиями Владислава Кулача.
Команду Юрия Максимова на 66-й минуте вывел вперед Ибрагим Кане.
"Днепр-1" остался в меньшинстве после удаления на 75-й минуте Андрея Цурикова. Однако вскоре уже "Ворскла" оказалась в численном меньшинстве. После извлечения Александра Скляра и Ибрагима Кане.
"Ворскла" не удержала победу и пропустила в компенсированное арбитром время от Сергея Булеца.
"Ворскла" сыграла с "Днепром-1" вничью 2: 2, набрала 11 очков и вернулась на первое место. "Днепр-1" имеет 2 пункта и идет 12-м.
Чемпионат Украины
5-й тур
3 октября
"Днепр-1" - "Ворскла" 2: 2
Голы: Назаренко, 14 Булеца, 90 + 5 - Кулач, 42, Кане, 66
- 1 октября главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов принял предложение руководства клуба продолжить сотрудничество с полтавским клубом .
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