 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИтальянский клуб может отказаться от трансфера форварда "Динамо"

Итальянский клуб может отказаться от трансфера форварда "Динамо"


фото: Getty Images
Трансфер форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги в итальянскую "Болонью" оказался под угрозой срыва

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .

"Болонья" близка к тому, чтобы отказаться от идеи подписания форварда из-за высоких финансовых запросов боссов киевского "Динамо".

Итальянский клуб предлагает 10 млн евро плюс бонусы, однако киевляне требуют 15 млн и не готовы снижать свои финансовые аппетиты.

В прошлом сезоне 20-летний Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать