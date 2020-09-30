Итальянский клуб может отказаться от трансфера форварда "Динамо"
30 сентября, 2020, 21:58
Трансфер форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги в итальянскую "Болонью" оказался под угрозой срыва
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
"Болонья" близка к тому, чтобы отказаться от идеи подписания форварда из-за высоких финансовых запросов боссов киевского "Динамо".
Итальянский клуб предлагает 10 млн евро плюс бонусы, однако киевляне требуют 15 млн и не готовы снижать свои финансовые аппетиты.
В прошлом сезоне 20-летний Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 11 августа сообщалось, что "Динамо" хочет получить 15 млн евро за форварда Владислава Супрягу.
- 31 августа спортивный директор итальянской "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что клуб работает над трансфером форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги.
- 9 сентября "Болонья" активизировала переговорный процесс с киевским "Динамо" относительно трансфера форварда Владислава Супряги.
- 11 сентября "Болонья" предложила 10 млн евро за Супрягу.
- 28 сентября главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович заявил, что его клуб сделал все возможное для трансфера Супряги.
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