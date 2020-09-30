Итальянский клуб может отказаться от трансфера форварда "Динамо"

30 сентября, 2020, 21:58

Трансфер форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги в итальянскую "Болонью" оказался под угрозой срыва

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .

"Болонья" близка к тому, чтобы отказаться от идеи подписания форварда из-за высоких финансовых запросов боссов киевского "Динамо".

Итальянский клуб предлагает 10 млн евро плюс бонусы, однако киевляне требуют 15 млн и не готовы снижать свои финансовые аппетиты.

В прошлом сезоне 20-летний Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.