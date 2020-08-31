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Espreso.tvСпортСупряга - наша цель, - спортивный директор итальянского клуба о футболисте "Динамо"

Супряга - наша цель, - спортивный директор итальянского клуба о футболисте "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Спортивный директор итальянской "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что клуб работает над трансфером форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги

Об этом сообщает Bologna Sport News.

"Мы следим за Супрягой. Интересный парень, переговоры продолжаются, но это операция на перспективу. Переговоры непростые, но Супряга - это наша цель и задача", - сказал Бигон.

В прошлом сезоне 20-летний Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

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