Супряга - наша цель, - спортивный директор итальянского клуба о футболисте "Динамо"
31 августа, 2020, 16:08
Спортивный директор итальянской "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что клуб работает над трансфером форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги
Об этом сообщает Bologna Sport News.
"Мы следим за Супрягой. Интересный парень, переговоры продолжаются, но это операция на перспективу. Переговоры непростые, но Супряга - это наша цель и задача", - сказал Бигон.
В прошлом сезоне 20-летний Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 11 августа сообщалось, что "Динамо" хочет получить 15 млн евро за форварда Владислава Супрягу.
- 12 августа стало известно, что Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанту" и стать одноклубником другого украинца - Руслана Малиновского.
- 13 августа "Динамо" отказалось продавать Супрягу итальянской "Болонье".
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