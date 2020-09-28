Трансфер Супряги зависит от "Динамо", - тренер "Болоньи"

28 сентября, 2020, 16:26

Главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович заявил, что его клуб сделал все возможное для трансфера форварда "Динамо" Владислава Супряги

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com .

По версии серба, теперь все зависит от киевского клуба.

"Каждый тренер хотел бы получить усиление состава, но бывают моменты, когда вы можете быть довольны, а другие - нет. Моя работа - тренировать игроков, которых клуб предоставляет мне. Я верю в руководство, и посмотрим, что мы сможем сделать. Мы сделали то, что должны были сделать по Супряге, теперь все зависит от "Динамо", - сказал Михайлович.

В минувшем сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.