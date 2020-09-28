Трансфер Супряги зависит от "Динамо", - тренер "Болоньи"
28 сентября, 2020, 16:26
Главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович заявил, что его клуб сделал все возможное для трансфера форварда "Динамо" Владислава Супряги
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com .
По версии серба, теперь все зависит от киевского клуба.
"Каждый тренер хотел бы получить усиление состава, но бывают моменты, когда вы можете быть довольны, а другие - нет. Моя работа - тренировать игроков, которых клуб предоставляет мне. Я верю в руководство, и посмотрим, что мы сможем сделать. Мы сделали то, что должны были сделать по Супряге, теперь все зависит от "Динамо", - сказал Михайлович.
В минувшем сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 11 августа сообщалось, что "Динамо" хочет получить 15 млн евро за форварда Владислава Супрягу.
- 31 августа спортивный директор итальянской "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что клуб работает над трансфером форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги.
- 9 сентября "Болонья" активизировала переговорный процесс с киевским "Динамо" относительно трансфера форварда Владислава Супряжи.
- 11 сентября "Болонья" предложила 10 млн евро за Супрягу.
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