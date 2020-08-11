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Espreso.tvСпорт"Динамо" готово отпустить форварда на чемпионат Италии за 15 млн евро

"Динамо" готово отпустить форварда на чемпионат Италии за 15 млн евро


фото: Getty Images
Руководство "Динамо" хочет получить 15 млн евро от итальянской "Болоньи" за форварда Владислава Супрягу

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

Боссы киевского клуба значительно увеличили сумму, которую хотят выручить за Супрягу, ведь раньше были готовы отпустить украинца за 8-10 млн евро.

"Болонья" не готова платить 15 млн евро за форварда. В Италии считают, что нынешние требования "Динамо" завышены, а потому надеются, что смогут снизить сумму до приемлемой.

Прошлый сезон 20-летний Владислав Супряга провел на правах аренды в "Днепре-1". В целом провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 2,7 млн евро.

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