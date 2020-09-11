"Динамо" получило новое предложение по Супряге: итальянцы предлагают 10 млн евро

11 сентября, 2020, 21:17

Итальянская "Болонья" предложила 10 млн евро за форварда киевского "Динамо" Владислава Супрягу

Об этом сообщает TMW .

Итальянский клуб продолжает активно работать над трансфером Супряги. На этот раз "Болонья" предложила 10 млн евро плюс бонусы за 20-летнего форварда "Динамо" .

По информации источника, итальянский клуб активно обсуждает детали потенциальной сделки с агентом футболиста Александром Яковенко - единственным посредником, который уполномочен Владиславом Супрягой и киевским "Динамо" на ведение переговоров с другими клубами.

В прошлом сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.