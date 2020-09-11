"Динамо" получило новое предложение по Супряге: итальянцы предлагают 10 млн евро
11 сентября, 2020, 21:17
Итальянская "Болонья" предложила 10 млн евро за форварда киевского "Динамо" Владислава Супрягу
Об этом сообщает TMW .
Итальянский клуб продолжает активно работать над трансфером Супряги. На этот раз "Болонья" предложила 10 млн евро плюс бонусы за 20-летнего форварда "Динамо" .
По информации источника, итальянский клуб активно обсуждает детали потенциальной сделки с агентом футболиста Александром Яковенко - единственным посредником, который уполномочен Владиславом Супрягой и киевским "Динамо" на ведение переговоров с другими клубами.
В прошлом сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 11 августа сообщалось, что "Динамо" хочет получить 15 млн евро за форварда Владислава Супрягу.
- 12 августа стало известно, что Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанту" и стать одноклубником другого украинца - Руслана Малиновского.
- 31 августа спортивный директор итальянской "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что клуб работает над трансфером форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги.
- 9 сентября "Болонья" активизировала переговорный процесс с киевским "Динамо" относительно трансфера форварда Владислава Супряги.
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