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Espreso.tvСпорт"Динамо" получило новое предложение по Супряге: итальянцы предлагают 10 млн евро

"Динамо" получило новое предложение по Супряге: итальянцы предлагают 10 млн евро


фото: fcdynamo.kiev.ua
Итальянская "Болонья" предложила 10 млн евро за форварда киевского "Динамо" Владислава Супрягу

Об этом сообщает TMW .

Итальянский клуб продолжает активно работать над трансфером Супряги. На этот раз "Болонья" предложила 10 млн евро плюс бонусы за 20-летнего форварда "Динамо" .

По информации источника, итальянский клуб активно обсуждает детали потенциальной сделки с агентом футболиста Александром Яковенко - единственным посредником, который уполномочен Владиславом Супрягой и киевским "Динамо" на ведение переговоров с другими клубами.

В прошлом сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

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