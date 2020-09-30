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Espreso.tvСпортУкраина опередила Турцию и Шотландию в рейтинге УЕФА

Украина опередила Турцию и Шотландию в рейтинге УЕФА


фото: Getty Images
Благодаря победе "Динамо" над "Гентом" в Лиге чемпионов, Украина опередила Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Благодаря победе "Динамо" над "Гентом" и выхода киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов Украина набрала в таблице коэффициентов УЕФА 1 балл и получила 4 дополнительных за выход в основную стадию турнира. Это позволило нашей стране подняться с 13-й на 11-ю позицию и опередить Турцию и Шотландию.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания (81.069)

2. Англия (78.926)

3. Италия (61.867)

4. Германия (61.070)

5. Франция (50.581)

6. Португалия (40.649)

7. Россия (35.715)

8. Бельгия (32.500)

9. Нидерланды (31.900)

10. Австрия (30.125)

11. Украина (29.100)

12. Турция (28.800)

13. Шотландия (28.125)

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