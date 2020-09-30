Украина опередила Турцию и Шотландию в рейтинге УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Благодаря победе "Динамо" над "Гентом" и выхода киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов Украина набрала в таблице коэффициентов УЕФА 1 балл и получила 4 дополнительных за выход в основную стадию турнира. Это позволило нашей стране подняться с 13-й на 11-ю позицию и опередить Турцию и Шотландию.
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания (81.069)
2. Англия (78.926)
3. Италия (61.867)
4. Германия (61.070)
5. Франция (50.581)
6. Португалия (40.649)
7. Россия (35.715)
8. Бельгия (32.500)
9. Нидерланды (31.900)
10. Австрия (30.125)
11. Украина (29.100)
12. Турция (28.800)
13. Шотландия (28.125)
- 29 сентября во плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3: 0.
- Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро .
- 30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину , а "Динамо" - к третьему.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории группового раунда Лиги чемпионов.
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