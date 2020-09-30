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Espreso.tvЭкономикаРада отказалась от монетизации пакете малыша

Рада отказалась от монетизации пакете малыша


фото: golos.com.ua
Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3006а о предоставлении единовременной натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка

Решение питрималы 264 народных депутата, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предлагает оставить единовременное пособие при рождении ребенка "пакет малыша" в натуральной форме. В записке также приводится перечень вещей, которые входят в пакет.

Отмечается, что ориентировочная стоимость пакета составляет 5 тыс. грн. При рождаемости 350 тыс. младенцев в год общая стоимость "пакета малыша" составит 1,75 млрд грн ежегодно.

В проект закона отмечается, что временно с 1 октября по 31 декабря 2020 года закупка "пакете малыша" пройдет через управление ООН с последующей доставкой в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

С 1 января 2021 года обеспечение "пакета малыша" пройдет в соответствии с законом Украины "О публичных закупках".

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