Рада отказалась от монетизации пакете малыша
Решение питрималы 264 народных депутата, передает Еспресо.TV .
Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предлагает оставить единовременное пособие при рождении ребенка "пакет малыша" в натуральной форме. В записке также приводится перечень вещей, которые входят в пакет.
Отмечается, что ориентировочная стоимость пакета составляет 5 тыс. грн. При рождаемости 350 тыс. младенцев в год общая стоимость "пакета малыша" составит 1,75 млрд грн ежегодно.
В проект закона отмечается, что временно с 1 октября по 31 декабря 2020 года закупка "пакете малыша" пройдет через управление ООН с последующей доставкой в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.
С 1 января 2021 года обеспечение "пакета малыша" пройдет в соответствии с законом Украины "О публичных закупках".
- Напомним, 29 июля правительство утвердило суммы денежных выплат вместо "пакета малыша".
- Впоследствии, Минсоцполитики опубликовало алгоритм получения компенсации средств вместо "пакета малыша".
- При этом Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал украинское правительство сохранить программу "пакет малыша" , которую заменили денежными выплатами.
- С 1 сентября ПриватБанк начал выдачу социальных карт "Пакет малыша" в рамках программы Министерства социальной политики.
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