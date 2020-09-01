ПриватБанк начинает выдачу карточек для выплаты помощи по программе "пакет малыша"
Об этом сообщил Правительственный портал.
Согласно сообщению, сегодня, 1 сентября, "ПриватБанк" начинает видачу карточки для выплаты единовременного натуральной помощи "пакет малыша".
Отмечается, что для этого банк создал новый продукт - социальную карту для выплат "Пакет малыша". Ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка, а начисленные средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления.
В частности, на зачислены деньги можно приобрести детские товары: подгузники, салфетки, детская одежда и обувь, детское питание, детская посуда, детские игрушки, полотенца и одеяла для детей. Также на эти средства можно приобрести товары для роженицы (послеродовые прокладки и прокладки для лактации). Отмечается, что приобрести эти товары можно в магазинах, которые заключили общественный договор с Министерством социальной политики.
- Напомним, 29 июля правительство утвердило суммы денежных выплат вместо "пакете малыша".
- Впоследствии, Минсоцполитики опубликовало алгоритм получения компенсации средств вместо "пакете малыша".
- При этом Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал украинское правительство сохранить программу "пакет малыша" , которую заменили денежными выплатами.
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