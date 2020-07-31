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Espreso.tvЭкономикаМинсоцполитики разъяснило, как получить компенсацию средств за "пакет малыша"

Минсоцполитики разъяснило, как получить компенсацию средств за "пакет малыша"


фото: golos.com.ua
Минсоцполитики опубликовало алгоритм получения компенсации средств вместо "пакета малыша"

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики написала в Facebook.

Согласно опубликованной инфографике, родители или опекуны ребенка, которые не получили "пакет малыша" должны открыть счет со специальным режимом использования в отделении ПриватБанка и получить специальную социальную карту.

После этого необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства с заявлением и пакетом документов в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Отмечается, что получатели могут самостоятельно тратить средства денежной компенсации в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров или товаров для роженицы.

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