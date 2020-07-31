Минсоцполитики разъяснило, как получить компенсацию средств за "пакет малыша"
Об этом пресс-служба Министерства социальной политики написала в Facebook.
Согласно опубликованной инфографике, родители или опекуны ребенка, которые не получили "пакет малыша" должны открыть счет со специальным режимом использования в отделении ПриватБанка и получить специальную социальную карту.
После этого необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства с заявлением и пакетом документов в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Отмечается, что получатели могут самостоятельно тратить средства денежной компенсации в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров или товаров для роженицы.
- Напомним, 29 июля правительство утвердило суммы денежных выплат вместо "пакета малыша".
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