Минсоцполитики разъяснило, как получить компенсацию средств за "пакет малыша"

31 июля, 2020, 15:35

Минсоцполитики опубликовало алгоритм получения компенсации средств вместо "пакета малыша"

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики написала в Facebook.

Согласно опубликованной инфографике, родители или опекуны ребенка, которые не получили "пакет малыша" должны открыть счет со специальным режимом использования в отделении ПриватБанка и получить специальную социальную карту.

После этого необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства с заявлением и пакетом документов в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Отмечается, что получатели могут самостоятельно тратить средства денежной компенсации в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров или товаров для роженицы.

Напомним, 29 июля правительство утвердило суммы денежных выплат вместо "пакета малыша".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb