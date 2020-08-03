ЮНИСЕФ призвал правительство вернуть "бэби-боксы", которые заменили денежными выплатами
Об этом говорится на сайте ЮНИСЕФ в Украине.
"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает правительство Украины сохранить критически важную программу поддержки семей с детьми -" пакет малыша ", который последним решением правительства заменяют денежной выплатой. По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов. Критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение двух лет систематически собирали отзывы родителей на программу.
"За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. И если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакета малыша обойдутся родителям дороже на 50-200% ", - сообщают в ЮНИСЕФ.
- Напомним, 29 июля правительство утвердило суммы денежных выплат вместо "пакета малыша".
- Впоследствии, Минсоцполитики опубликовало алгоритм получения компенсации средств вместо "пакета малыша".
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