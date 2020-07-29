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Espreso.tvЭкономикаКабмин утвердил суммы денежных выплат вместо "Пакета малыша"

Кабмин утвердил суммы денежных выплат вместо "Пакета малыша"


фото: golos.com.ua
Кабинет министров утвердил денежные выплаты в размере 5 тыс. грн вместо "Пакета малыша"

Соответствующий проект постановления с трехдневной доработкой Кабмин принял на заседании правительства, передает ЕспресоTV .

"Проектом предлагается ввести целевую компенсационную выплату в размере 5 тыс. грн. Гражданам, у которых родился ребенок, выдать специальную карточку с особым режимом использования", - пояснила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, на одного новорожденного ребенка правительство будет выплачивать денежную компенсацию в размере 5 тыс. грн вместо "пакете малыша", чтобы родители самостоятельно могли покупать товары для ребенка.

Лазебная добавила, что на время реализации пилотного проекта будут установлены розничные точки, в которых можно будет приобрести на эти деньги только определенные товары.

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