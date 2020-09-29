SkyUp не исключает отмены рейсов в Армению
Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.
"SkyUp продолжает полеты в Армению, но не исключает отмены рейсов", - говорится в сообщении.
Так, авиакомпания на основе проведенных консультаций с ответственными органами государственной и авиационной властей Украины и Республики Армения приняла решение продолжить рейсы Киев - Ереван в полном объеме.
"Сейчас по информации от официальных источников никаких препятствий для авиасообщения нет", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что маршрут авиарейсов является безопасным, ведь проходит через территорию Грузии, а в Армению самолет попадает с западной стороны.
В то же время, поскольку ситуация развивается, в SkyUp отметили, что продолжают постоянный мониторинг и оценку рисков, чтобы в случае изменений прекратить выполнение рейсов или же развернуть самолет или сесть на запасной аэродром, если изменения произойдут непосредственно во время выполнения полета.
- Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября 2020 года, сообщил о решении своего правительства относительно объявления в стране военного положения.
- Утром 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.
- Баку называет свои действия операцией контрнаступательного характера "по всему фронту".
- Бои в Нагорном Карабахе продолжились в ночь с 27 на 28 сентября: в непризнанной НКР сообщили о потерях 15 военных.
- 28 сентября в Азербайджане объявили частичную мобилизацию в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.
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