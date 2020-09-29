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Espreso.tvЭкономикаSkyUp не исключает отмены рейсов в Армению

SkyUp не исключает отмены рейсов в Армению


фото: reuters
SkyUp продолжает полеты в Армению, но не исключает отмены рейсов из-за войны в Нагорном Карабахе

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"SkyUp продолжает полеты в Армению, но не исключает отмены рейсов", - говорится в сообщении.

Так, авиакомпания на основе проведенных консультаций с ответственными органами государственной и авиационной властей Украины и Республики Армения приняла решение продолжить рейсы Киев - Ереван в полном объеме.

"Сейчас по информации от официальных источников никаких препятствий для авиасообщения нет", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что маршрут авиарейсов является безопасным, ведь проходит через территорию Грузии, а в Армению самолет попадает с западной стороны.

В то же время, поскольку ситуация развивается, в SkyUp отметили, что продолжают постоянный мониторинг и оценку рисков, чтобы в случае изменений прекратить выполнение рейсов или же развернуть самолет или сесть на запасной аэродром, если изменения произойдут непосредственно во время выполнения полета.

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