SkyUp не исключает отмены рейсов в Армению

29 сентября, 2020, 10:02

SkyUp продолжает полеты в Армению, но не исключает отмены рейсов из-за войны в Нагорном Карабахе

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"SkyUp продолжает полеты в Армению, но не исключает отмены рейсов", - говорится в сообщении.

Так, авиакомпания на основе проведенных консультаций с ответственными органами государственной и авиационной властей Украины и Республики Армения приняла решение продолжить рейсы Киев - Ереван в полном объеме.

"Сейчас по информации от официальных источников никаких препятствий для авиасообщения нет", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что маршрут авиарейсов является безопасным, ведь проходит через территорию Грузии, а в Армению самолет попадает с западной стороны.

В то же время, поскольку ситуация развивается, в SkyUp отметили, что продолжают постоянный мониторинг и оценку рисков, чтобы в случае изменений прекратить выполнение рейсов или же развернуть самолет или сесть на запасной аэродром, если изменения произойдут непосредственно во время выполнения полета.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября 2020 года, сообщил о решении своего правительства относительно объявления в стране военного положения.

Утром 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.

Баку называет свои действия операцией контрнаступательного характера "по всему фронту".

Бои в Нагорном Карабахе продолжились в ночь с 27 на 28 сентября: в непризнанной НКР сообщили о потерях 15 военных.

28 сентября в Азербайджане объявили частичную мобилизацию в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

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