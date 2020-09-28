Азербайджан объявил частичную мобилизацию
28 сентября, 2020, 10:53
28 сентября в Азербайджане объявили частичную мобилизацию в связи с боевыми действиями а Нагорном Карабахе
Соответствующий указ размещен на сайте президента Азербайджана, передает " РБК-Украина ".
Текст соответствующего распоряжения Алиева опубликован на сайте главы государства.
Читайте также: Война в Карабахе: Азербайджан заявляет о захвате тактических высот, армяне - о 15 убитых с начала суток
"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 Конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию", - говорится в тексте распоряжения.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры