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Espreso.tvМирАзербайджан объявил частичную мобилизацию

Азербайджан объявил частичную мобилизацию

28 сентября в Азербайджане объявили частичную мобилизацию в связи с боевыми действиями а Нагорном Карабахе

Соответствующий указ размещен на сайте президента Азербайджана, передает " РБК-Украина ".

Текст соответствующего распоряжения Алиева опубликован на сайте главы государства.

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"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 Конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию", - говорится в тексте распоряжения.

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