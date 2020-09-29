Клоны на выборах: мэр Умани Цебрий написал заявление в полицию
Об этом действующий мэр Александр Цебрий заявил в эфире ICTV.
Напомним, накануне на должность городского головы Умани зарегистрировали двух кандидатов на имя Цебрий Александр Владимирович.
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"Моя фамилия Цебрий, а это не совсем обычная фамилия. За 2 месяца сделали клонов, изменили Ф.И.О. Эти люди проживают в Кировоградской области, по одному адресу, в одном населенном пункте, и они были зарегистрированы. У меня есть претензии к членам Уманской ТИК, которые, я убежден, мошенническим способом принимают решения", - рассказал мэр Умани.
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По словам Цебрия, его тезок зарегистрировали ночью вне помещения местного избиркома. И Цебрий обратился в полицию.
Председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что правоохранители не объясняют, а выполняют закон и заверил, что дело зарегистрируют в ЕРДР, а также проверят все факты о регистрации тезок Цебрия.
- Напомним, 28 сентября в Киеве прошла акция протеста под ЦИК в поддержку мэра Умани Александра Цебрия. К акции присоединились городские головы 4 облцентров: Житомира, Николаева, Черновцов, Кропивницкого.
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